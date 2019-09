Potenza, nigeriano irregolare scoperto con eroina e cocaina. Arrestato dagli agenti della Squadra Volante

Personale della Squadra Volante della Questura di Potenza ha arrestato un ventisettenne di origini nigeriane per spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato notato dal personale operante, impegnato nei servizi di controllo del territorio, mentre camminava lungo il ciglio di una strada di un’area periferica di Potenza. Alla vista della Polizia l’uomo ha buttato in strada quello che sembrava essere un pacchetto di sigarette. Gli agenti insospettitisi hanno proceduto subito al controllo, recuperando quanto era stato abbandonato. All’interno sono stati rinvenuti 5 piccoli involucri contenenti eroina e 3 contenenti cocaina. Durante la perquisizione personale gli operatori di polizia hanno trovato e sequestrato la somma di euro 485,00, in banconote di piccolo taglio. Sequestrati anche 2 telefoni cellulari. Il giovane nigeriano è risultato essere irregolare sul territorio nazionale in quanto titolare di permesso di soggiorno scaduto nonché colpito da revoca amministrativa delle condizioni di accoglienza quale profugo. E’ stato associato alla Casa Circondariale di Potenza. (foto tratta dal web)