“Pianeta Donna”, tre miss lucane riceveranno un premio domani a Montecalvo Irpino nell’avellinese

Tre ragazze lucane partecipanti al concorso di Miss Italia nell’edizione 2018 riceveranno un premio nell’edizione speciale per la quindicesima candelina di Pianeta Donna a Montecalvo Irpino in provincia di Avellino. Sabato 28 settembre con inizio alle ore 18 in una delle sale del favoloso Castello Ducale Pignatelli si terrà l’evento organizzato dall’avvocato Franco Campana con la collaborazione di AgiSport Montecalvo e Comitato nazionale italiano Fair Play Regione Campania con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montecalvo Irpino. Una manifestazione che ha come tema predominante la donna impegnata nelle politiche sociali, della scuola, dello sport e della moda. Per la Basilicata presenzieranno Denise Romano di Potenza Miss Be Much, Naomi Scarascia di Scanzano Jonico Miss Sorriso, Grazia Roberta Quinto di Montalbano Jonico Miss Eleganza e saranno insignite di un riconoscimento per la sezione moda. A condurre l’edizione 2019 sarà Erennio De Vita, presenti dieci finaliste a livello nazionale del concorso di Miss Italia, icone della bellezza campana e lucana protagoniste su RaiUno in prima serata e durante le strisce quotidiane nella trasmissione La Vita in Diretta. Ospiti d’onore saranno le campane Caterina Di Fuccia sesta classificata a livello nazionale e vincitrice del titolo Miss delle Miss insignita da 20 Miss Italia del passato, Alessia Del Regno Miss Sport, decima classificata a livello nazionale, poi Teresa Anna Fusco Miss Be Much, Federica Fonisto Miss Napoli Linkem, Dalila De Marco Miss Eleganza, Annachiara Senatore Miss Sport e Zoe Licia Coccia Miss Cinema. Le miss daranno vita ad un vero e proprio spettacolo tra esibizioni, sfilate in costume da bagno, pellicceria.