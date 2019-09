“Giuramento dello Psicologo”, sabato a Potenza la cerimonia ufficiale

Si terrà il prossimo sabato 28 settembre, a partire dalle ore 17.30 nella Sala Convegni dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, in via della Chimica 61 a Potenza, la cerimonia ufficiale del “Giuramento dello Psicologo” per i neo iscritti. Contestualmente, sarà conferito un riconoscimento ai decani della professione. “Sarà come costruire un ponte ideale di congiunzione tra il passato e il futuro –ha affermato la presidente dell’Ordine lucano, la dott.ssa Luisa Langone- un’occasione preziosa per rafforzare il processo identitario degli psicologi e per riunire gli aspetti molteplici delle nostre attività”.