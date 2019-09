[FOTO] “Samara” arriva in Val d’Agri. In serata avvistamento a Marsico Nuovo

Nuovo avvistamento di “Samara” sul territorio lucano. Dopo Avigliano, ecco Marsico Nuovo. In serata la protagonista del film horror “The ring”, la bambina demoniaca protagonista del libro del giapponese Kji Suzuki, è stata avvistata in Val d’Agri nei pressi della chiesa di Santa Maria, appunto a Marsico Nuovo. Si tratta di un “gioco” (alquanto ridicolo) denominato “Samara Challenge”. Funziona così: ci si traveste come Samara, appunto la demoniaca protagonista del libro del giapponese Kji Suzuki, con un abito bianco e lunghi capelli neri sul volto, e si gira per strada spaventando i passanti. E stasera a Marsico Nuovo, come dimostra anche la foto gentilmente concessa da La Gazzetta della Val d’Agri, lo strano “gioco” è arrivato. E non mancano i commenti negativi sui social per questo challenge, ribadiamo, ridicolo e pericoloso.

Claudio Buono