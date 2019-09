“Finché la barca va” arriva a Sant’Angelo Le Fratte. Il 29 settembre il concerto di Orietta Berti all’Anfiteatro

Sarà Orietta Berti l’ospite d’eccezione a Sant’Angelo Le Fratte, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Michele Arcangelo. L’artista romagnola, 76 anni ma ancora in grado di tenere il palco e con una grande forza, è attesa per domenica 29 settembre presso l’Anfiteatro comunale, alle ore 22:00. Orietta Berti è un’artista particolarmente amata dal grande pubblico, per più generazioni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi, ottenendo quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento. L’ingresso all’Anfiteatro è gratuito.

Claudio Buono