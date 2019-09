Vietri di Potenza, dopo decenni messa in sicurezza la strada più dissestata del centro storico grazie ai fondi del “Decreto Crescita”

Dopo alcuni decenni, uno dei tratti più dissestati del centro storico di Vietri di Potenza è stato messo in sicurezza, con una nuova pavimentazione. Si tratta della strada di via Sant’Angelo, oggetto dei lavori grazie al contributo che il Comune di Vietri ha ottenuto dal “Decreto Crescita”, contenuto all’interno della Legge di Bilancio approvata nel dicembre del 2018, che ha previsto contributo fino a 50mila euro per i Comuni con popolazione residente tra i 2000 e i 5000 abitanti. L’amministrazione comunale ha individuato nella messa in sicurezza della via comunale Sant’Angelo come un intervento consono agli importi del finanziamento, quale prioritario per la messa in sicurezza delle strade cittadine. “Questo intervento – ha dichiarato il sindaco, Christian Giordano – rientra in una nostra programmazione di recupero e messa in sicurezza di strade del centro storico. Fin dai primi mesi di amministrazione abbiamo ritenuto utile caratterizzare il nostro centro storico anzitutto coordinando i materiali (vedi i sampietrini) o addirittura riutilizzando i materiali già presenti”. “La soddisfazione più grande – ha concluso Giordano – è ricevere i ringraziamenti da parte degli anziani che a distanza di tanti anni finalmente avranno la possibilità di uscire in strada in sicurezza”. Per quanto riguarda gli altri lavori, già finanziati grazie ai progetti presentati dall’amministrazione comunale, sono in corso diversi cantieri (come quelli al palazzetto di contrada Santa Domenica e la strada di collegamento Vietri-Montagna-Piana Cerrastra), mentre per altri – anche questi già finanziati – l’iter per l’affidamento e l’avvio degli stessi partirà a breve.

