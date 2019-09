Oggi a Potenza la prima presentazione del libro “Nietzsche: filosofo della libertà di Laura Langone”. L’autrice è di Savoia di Lucania

Oggi pomeriggio, 24 settembre, alle ore 18.00, presso la Mondadori Bookstore (Via Pretoria 222, Potenza), la prima presentazione del libro “Nietzsche: filosofo della libertà di Laura Langone”. Introduce il Prof. Raffaello Antonio Mecca, interverrà l’autrice, Laura Langone, modera Virginia Cortese, giornalista

Tra il 1883 e il 1885 Nietzsche compone Così parlò Zarathustra, un’opera da lui stesso definita «per tutti e per nessuno», difficile da decifrare. Questo libro svela l’enigma di Zarathustra: la formula della suprema affermazione della libertà umana. A tal fine, Zarathustra indica un sentiero da percorrere che condurrà ad una radicale trasformazione del sé. Benché si tratti di un sentiero irto di ostacoli, l’uomo che avrà il coraggio di attraversarlo – provando a «vivere pericolosamente» – potrà ottenere una profonda consapevolezza di se stesso. Pur conscio della provvisorietà di tale percorso, l’io potrà dare piena espressione alla propria personalità, traendo il massimo di ricchezza dalla complessità dell’esperienza. Laura Langone attualmente svolge il Dottorato di ricerca in Germanistica all’Università di Cambridge in Gran Bretagna. Si è laureata con lode in Filosofia all’Università «La Sapienza» di Roma con una tesi su Nietzsche. Ha inoltre conseguito la maturità con il massimo dei voti al Liceo Classico «Quinto Orazio Flacco» di Potenza. Nel 2017 ha vinto il Primo Premio per la sezione «saggio filosofico inedito» nella XI edizione del Premio Nazionale di Filosofia «Le figure del pensiero». È autrice di vari contributi scientifici.