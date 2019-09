[VIDEO] Potenza, operazione “Il canto delle sirene”. Arresti della Polizia che smantella associazione a delinquere per truffa ai danni dell’Inps

Nelle prime ore di questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, personale della Squadra Mobile della Questura di Potenza sta eseguendo vari provvedimenti cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Potenza nei riguardi di soggetti ritenuti partecipi di un’associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffa ai danni dell’Inps in relazione all’indebita percezione di pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento. Seguirà conferenza, in mattinata, stampa tenuta dal Procuratore della Repubblica di Potenza dott. Francesco Curcio, per maggiori dettagli sulle indagini svolte. GUARDA IL VIDEO