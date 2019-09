E’ morto Antony Mancinelli. Il barbiere più longevo del mondo, 108 anni, aveva origini lucane

Aveva origini lucane Antony Mancinelli, il barbiere più longevo al mondo. Originario della provincia di Potenza, di Montemilone, si è spento negli Usa dove viveva e lavorava, all’età di 108 anni. Il Comune del potentino era pronto a consegnargli la cittadinanza onoraria, ma ora è arrivata questa brutta notizia. I genitori erano lucani.

Nell’articolo pubblicato ad ottobre 2018 dal sito “lavocedinapoli.it”, ecco un racconto di Mancinelli. E’ nato a Napoli 107 anni fa, nel 1911, e otto anni dopo è partito con la sua famiglia alla volta di New York. Lui si chiama Anthony Mancinelli ed è il barbiere più anziano ancora in attività. A 11 anni si avvicina a quest’arte e a 12 lascia la scuola per dedicarsi completamente alla sua professione. Lavora 8 ore al giorno, dalle 12 alle 20, e guida la sua auto fino alla bottega. La sua storia è stata raccontata dal New York Times a cui Mancinelli ha svelato il “segreto” della sua longevità. “Non ho mai fumato o bevuto in maniera spropositata e mangio solo spaghetti sottili così non ingrasso”. In realtà ciò che lo spinge e lo motiva tutti i giorni è il suo amato lavoro anche per continuare ad avere impegni e a dimenticare la morte della moglie di 70 anni, la signora Carmela, avvenuta 14 anni fa. Ogni giorni prima di andare a lavoro va a farle visita al cimitero. Anthony lavora in una bottega New Windsor, nello stato di New York, vive da solo e va dal medico solo perché sono i familiari a obbligarlo a sottoporsi a visite frequenti. Lavora dal lunedì al venerdì stando sempre in piedi e non accusando stanchezza. Da pochi anni lavoro in questo nuovo negozio di parrucchiere dopo essere stato liquidato dalla precedente “bottega”. Ad assumerlo è stata la titolare Jane Dinezza che ha rivelato come avesse più di qualche titubanza all’inizio salvo poi pentirsi e definirsi “fiera” della scelta fatta perché Anthony è un lavoratore instancabile e grande amico dei clienti, riuscendo ad assecondare anche le richieste all’ultima moda. Il napoletano Mancinelli fa la spesa da solo, le pulizie di casa e ama il wrestling. Insomma un esempio da seguire Nel 2007, è stato riconosciuto dalla Guinness World Records come il più anziano barbiere professionista. record che detiene ancora, e che sarà difficile superare.