Ciro Caravano, fondatore e voce storica dei “Neri per Caso, è il nuovo vocal coach dell’Accademia Musicale Lucana

Mercoledì 25 settembre alle ore 16.00 presso la sede della Accademia Musicale Lucana, verrà dato il via al nuovo anno accademico e verrà presentato al pubblico e alla stampa il M.ro Ciro Caravano che quest’anno, oltre a svolgere il ruolo di Direttore Artistico dell’Accademia e Vocal Coach della classe di Canto, sarà in prima persona impegnato a coordinerà il nuovo ambizioso progetto dell’AML denominato “Coro Pop Potenza”. Ciro Caravano, fondatore e voce storica dei “Neri per Caso”, (Musicista, Arrangiatore, Cantante, Produttore, Direttore, Docente di Musica D’Insieme) ha collaborato a lungo con il Maestro Claudio Mattone, il Maestro Peppe Vessicchio, ed ha avuto modo di collaborare con i Maestri Gianni Ferrio e Gianfranco Lombardi, nel 1995 ha fondato il gruppo vocale Neri per Caso, curandone ancora oggi produzione, arrangiamenti e direzione. Ha diretto il Coro dell’Università di Salerno dal 2007 al 2014, per poi fondare il Coro Pop di Salerno, che dirige attualmente, curandone gli arrangiamenti e a partecipato alla produzione discografica di Mario Biondi dal 2012 al 2014. A presentarlo il fondatore e direttore dell’Accademia Musicale Lucana, M.ro Francesco Fabrizio che illustrerà le possibilità di collaborazione con il M.ro Caravano come vocal coach di Canto solista e il progetto “Coro Potenza” che prevede la formazione di un coro POP coinvolgendo tutti i ragazzi delle scuole della città. Un coro che, attraverso un repertorio vario, che spazierà tra spiritual, gospel, musica pop e opere appartenenti al repertorio tradizionale lucano, potrà rappresentare la Città di Potenza in festival e manifestazioni corali a livello Regionale, Nazionale ed Europeo, al fine di valorizzare il territorio e la crescita locale, concerti di beneficenza e manifestazioni varie che possano portare lustro alla Città di Potenza. Sarà presente l’assessore alla pubblica istruzione che accompagnerà questo percorso nelle scuole.