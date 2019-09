L’impresa del lucano Pasquale Larocca in Alaska. Ecco il racconto in un video

Dopo la grande impresa dei mesi scorsi, ecco il racconto in un video. Il protagonista è un lucano, un atleta da applausi, Pasquale Larocca, ormai una leggenda. Il maestro di sci di Terranova del Pollino, in provincia di Potenza, in Alaska qualche mese fa è arrivato primo alla “Iditasport Race”, una delle più estreme gare al mondo sulle nevi. Quarant’anni, ha raggiunto il traguardo in tre giorni, con due di anticipo rispetto ai cinque previsti. Ha affrontato temperature glaciali affrontando ogni imprevisto. E’ partito il 18 febbraio da Anchorage. Era l’unico lucano partecipante. Oggi, grazie alla realizzazione di un vero e proprio “film” da parte di Marzio Breglia, 34enne filmaker lucano, l’impresa di Pasquale Larocca la si può ammirare. Di seguito il video.