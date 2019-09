“I Sindaci lucani non devono avere difficoltà ad entrare in Regione”. Il consigliere Piro chiede emissione dei badge per i primi cittadini

In una nota inviata al Presidente del Consiglio, il capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro (in foto), chiede di autorizzare con apposito badge i Sindaci all’ingresso presso gli Uffici regionali. “Al fine di migliorare il rapporto tra l’Ente regionale e tutti i Comuni della Basilicata – dice Piro – ritengo sia opportuno dotare tutti i Primi cittadini lucani di un badge per l’accesso alle strutture regionali”. “Diversi Sindaci – sottolinea Piro – hanno segnalato la loro difficoltà di accesso se non negli orari di apertura al pubblico. Pertanto, ritengo che, con la dotazione del badge, un Primo cittadino possa curare gli interessi della sua comunità con maggiore efficacia ed assolvere ai diversi impegni istituzionali con più celerità”.

Fonte: Basilicatanet