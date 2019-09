Scomparsa di Vincenzo Calienni di Tito in Germania. Controllato dalla Polizia, sta bene ma non è stato fermato

Da una parte la buona notizia che il ragazzo è stato fermato e sta bene. Dall’altra quella meno buona, vale a dire il rilascio da parte della Polizia. Vincenzo Calienni, il giovane di Tito scomparso dal 9 luglio in Germania, è stato fermato dalla polizia tedesca per la seconda volta. Ieri mattina, poco prima delle ore 10, è stato controllato nei pressi della stazione di Francoforte. Gli agenti gli hanno chiesto i documenti, che ha mostrato. Sta bene, è stato rilasciato dagli agenti. E nuovamente non si hanno notizie di lui. La conferma del secondo controllo da parte della polizia arriva a melandronews.it direttamente dai familiari, che si chiedono anche il perché del mancato fermo del ragazzo, nonostante le due denunce e le ricerche riattivate, anche in collaborazione con gli agenti della Questura di Potenza della sezione Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Ricordiamo che il 23enne ha fatto perdere le sue tracce dal 9 luglio scorso da Mosbach, cittadina tedesca dove lavorava nell’area del Baden-Württemberg, dove si era trasferito da Tito, qualche mese prima, per lavorare in una gelateria. Non è escluso che in questi giorni i familiari possano partire per la Germania alla ricerca del giovane.

Claudio Buono