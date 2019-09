Inps di Basilicata, si è insediato il Comitato regionale. Giuseppe Camardo è il nuovo presidente regionale.

È Giuseppe Camardo, 64enne di Pisticci, rappresentante dei lavoratori in espressione CISL, il nuovo presidente del Comitato regionale Inps di Basilicata. La nomina di Camardo vede per la prima volta il comitato esprimere un presidente materano. Il ruolo di vice presidente è stato assegnato per la seconda volta consecutiva a Leonardo Ventrella di Confcommercio. La seduta ha visto anche la partecipazione del Presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, Guglielmo Loy, il quale ha sottolineato il ruolo strategico che l’Istituto riveste nel contesto socio-economico italiano. Subito dopo l’insediamento del comitato avvenuto presso la sede regionale dell’Istituto di via del Gallitello a Potenza, il neo presidente ha ringraziato per la fiducia accordatagli ed ha analizzato quelle che saranno le linee programmatiche del proprio quadriennio di lavoro alla direzione del comitato, ovvero dell’organismo di indirizzo e controllo delle azioni dell’inps sul territorio regionale.

(Fonte: Ufficio Stampa Basilicata – foto tratta da Trmtv.it)