Un numero di telefono e la messaggeria su WhatsApp per essere, h24, a disposizione dei cittadini di Baragiano per segnalazioni, reclami e suggerimenti. È questa l’iniziativa promossa dal gruppo di minoranza consiliare al Comune, “ValorizziAmo Baragiano”, composto dai consiglieri Rosanna Faraone, Valerio Cocina e Orlando Galizia. Una iniziativa nata dalla consapevolezza che, per i consiglieri di minoranza, il rapporto con i cittadini è fondamentale, ed è proprio in considerazione e nel rispetto dei diritti e delle loro esigenze che viene attivato un numero di telefono. Il gruppo ha fatto sapere che è attivo a tutte le ore del giorno. Insomma, una iniziativa che vuole dare il via ad una collaborazione per il bene della comunità, attraverso il dialogo, quale strumento migliore per un piccolo centro. “Avere la possibilità di conoscere il punto di vista del cittadino che, attraverso segnalazioni esprime il proprio grado di soddisfazione e di gradimento, oppure insoddisfazione e critiche, è segno di rispetto e di democrazia. Inoltre – ha sottolineato il gruppo consiliare in una nota – questo conferma il nostro impegno verso i cittadini, e siamo pronti ad adoperarci per risolvere eventuali problemi”.