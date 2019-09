Successo straordinario per “Fuochi sul Basento”. Vince un’azienda di Tito, La Titese Fireworks

In migliaia hanno assistito sabato sera alla 31^ edizione del festival nazionale di arte pirotecnica “Fuochi Sul Basento” in contrada San Luca Branca di Potenza. Una competizione che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, santa patrona della contrada. Un centinaio i pullman giunti da diverse regioni del Mezzogiorno e diverse decine di migliaia i curiosi che hanno affollato l’area limitrofa alla contrada per ammirare uno spettacolo davvero unico: dalle bombe da tiro, da scenografia e dai colori armoniosamente abbinati, ai finali mozzafiato che anche quest’anno hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Ad aprire il festival l’accensione in cielo di trentuno lanterne, in rappresentanza degli anni dell’iniziativa. Un sorprendente inizio con uno spettacolo di fiamme danzanti “Fire and flames dancing” a cura di Gino Todisco, proseguito con il piromusicale organizzato dalla ditta regionale pirotecnica “Padovano Mario e Giusy”. Quattro le ditte che quest’anno hanno preso parte alla manifestazione: cav. De Carlo Martino (Gioiese Fireworks) (BA), quella della ditta La Titese Fireworks, quella del cav. Salvatore Romano & F.lli di Angri (NA) e quella del cav. Pellicani Raffaele Pellicani Fireworks (BA). Il primo premio è andato alla ditta La Titese Fireworks di Tito, premiata anche per la migliore apertura, la migliore bomba da tiro e il miglior finale, il secondo premio alla ditta del cav. Salvatore Romano. Erano 14 anni che una ditta lucana non vinceva al festival lucano. Terzo e quarto posto rispettivamente per la ditta del cav. Pellicani, a cui sono andati i premi per le migliori bombe e la migliore bomba (stutata) e quella del cav. De Carlo. I festeggiamenti religiosi e civili in onore alla Madonna delle Grazie sono proseguiti anche nella giornata di ieri, con il concerto dei Renanera in serata.