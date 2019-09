Si è svolta la prima cronoscalata Ruotese organizzata dall’Associazione Dilettantistica “Nuovo Millennio”. La manifestazione fortemente voluta dagli organizzatori Nicola Sileo e Vito Capece ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ruoti. Numerosi i concorrenti, 65 ciclisti, divisi in varie categorie che si sono cimentanti lungo le vie di Ruoti con partenza lungo la S.p. ex S.S. 7 Appia sino a giungere al centro del paese per un percorso di 9 km con un dislivello di 330 m. Circuito impegnativo dove i ciclisti hanno dovuto affrontare un percorso ondulato nei primi chilometri ed alla fine hanno affrontato una salita con pendenze considerevoli arrivando al centro del paese. La vittoria assoluta è andata a Angelo Vaccaro che ha preceduto di pochi secondi Walter Caivano e Giuseppe Iannielli, tra le cinque donne in gara il miglior tempo è stato fatto registrare da Beatrice Possidente. “È stato un piacere ospitare un evento – afferma il Sindaco Anna Maria Scalise -come la Cronoscalata, la prima a Ruoti, con la speranza che possa aprire nuovi importanti scenari sportivi. Nel nostro paese, questa giornata lo testimonia, possiamo vantare una realtà eccellente per la diffusa cultura dello sport, pertanto uno degli obiettivi è favorire tutte le occasioni di avvicinamento alla pratica sportiva. Questa amministrazione intende puntare molto sui nostri giovani e sullo sport”. A premiare i ciclisti presente l’Assessore del Comune di Ruoti, in rappresentanza di tutta l’amministrazione, Franco Gentilesca che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’evento ringraziando gli organizzatori, i corridori e tutti coloro che si sono prodigati nella buona riuscita dell’evento. “Questo evento – afferma il Vice-Sindaco ed Assessore allo Sport e Politiche Sociali Maria Troiano – è stato sin da subito sponsorizzato dalla nostra amministrazione, poiché riteniamo questi eventi utili in primis a promuovere il nostro territorio oltre a far avvicinare i nostri giovani e meno giovani al mondo dello Sport. Come amministrazione ci auguriamo che eventi di questo genere possano moltiplicarsi coinvolgendo sempre più persone e che questa <<cronoscalata ruotese>> diventi una manifestazione che si ripeta nei prossimi anni diventando un evento fisso nel calendario estivo.”