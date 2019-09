“Avanti un altro”, il 18 settembre a Potenza i casting per partecipare al quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis

Il prossimo 18 settembre a Potenza si terranno i casting per i concorrenti che vorranno partecipare ad “Avanti un altro!”, il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis. Chi fosse interessato (indispensabile è essere maggiorenni) dovrà inviare una mail a avantiunaltro@sdl2005.it riportando i propri dati anagrafici, il proprio recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.). In alternativa si può anche compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv o lasciare un messaggio alla segreteria telefonica dello 06/622869 00.