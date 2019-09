Potenza, sorpreso in casa dai carabinieri con piante di cannabis alte fino a un metro e mezzo. In manette un 45enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne del luogo, autore di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio i militari, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati al contrasto di tale tipologia di reato, effettuando una perquisizione domiciliare d’iniziativa nell’abitazione dell’uomo, lo hanno sorpreso in possesso di 6 piante di cannabis, di varia altezza, fino a 1.5 m, alcune delle quali già fiorite, coltivate senza autorizzazione, disposte in vasi e riposte a ridosso della parete del balcone del proprio domicilio. I Carabinieri, nel completare le operazioni di ricerca all’interno di esso, hanno poi rinvenuto altra analoga sostanza, già essiccata, oltre a numerosi semi pronti per essere piantati, custoditi in vasetti in vetro, e due bilancini di precisione, verosimilmente destinati alle attività di pesatura e confezionamento della droga, prima di commercializzarla sul mercato locale. Le verifiche dei Carabinieri hanno consentito loro di constatare come il terreno contenuto nei vasi fosse ancora umido e gli stessi vegetali, sottoposti a sequestro, in buono stato di conservazione, evidenza questa che la cura del soggetto rivolta alle piante nel tempo sia stata meticolosa. All’esito degli accertamenti l’uomo è stato arrestato. L’operazione di servizio è da annoverare tra le serrate attività d’istituto destinate ad assicurare un efficace controllo del territorio, per la tutela dei cittadini, azione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno conducendo attraverso i presidi territoriali dipendenti, quali i Comandi di Compagnia e Stazione. Solo negli ultimi sette giorni, a Spinoso, Ruvo del Monte e Venosa i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato ben 5 persone, di età compresa tra i 20 ed i 54 anni, resesi responsabili dei delitti di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In tali circostanze, complessivamente, gli uomini della “Benemerita” potentina hanno sequestrato 100 grammi di hashish, 50 di marijuana e 12 piante di cannabis.