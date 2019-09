Saluto romano al Parco Fluviale del Basento a Potenza. La Digos denuncia tre persone

A seguito dell’episodio che ha riguardato un saluto romano, nelle settimane scorse, all’interno del Parco Fluviale del Basento a Potenza, gli agenti della Digos della Questura del capoluogo hanno denunciato tre persone. L’attività info-investigativa ha portato all’identificazione dei tre responsabili che, a vario titolo, si sono resi responsabili della “rievocazione” del saluto romano lo scorso 29 agosto, nel Parco Fluviale del Basento con tanto di braccio destro teso in avanti, posizione degli attenti e come sottofondo le note musicali di “Faccetta nera”. L’iniziativa, ripresa da uno dei “commilitoni” è stata successivamente divulgata sui social network dopo che il volto dell’autore del saluto è stato reso irriconoscibile. L’accaduto è stato subito formalmente denunciato da un consigliere comunale di minoranza. Nel frattempo la Digos aveva già intrapreso la propria attività investigativa riuscendo ad individuare i presunti autori e raccogliere a loro carico inconfutabili fonti di prova deferendo in stato di libertà alla locale A.G. i presunti responsabili per apologia di fascismo di cui alla legge 645/52. Quel che poteva sembrare una mera rievocazione o banale “gioco da ragazzi” di fatto ha permesso di individuare sui loro profili web una serie di simbologie riconducibili all’antagonismo dell’estrema destra. Sono al vaglio degli investigatori ulteriori verifiche per accertare l’eventuale presenza di altri responsabili della divulgazione del video.