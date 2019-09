La patata di montagna regina di Muro Lucano. Questa sera al via la tre giorni fino a sabato 15 settembre

La Sagra della Patata di Montagna si svolge a Muro Lucano dal 13 al 15 settembre. L’evento, vede, ogni anno, la presenza di tanti turisti e visitatori da fuori regione, i quali, oltre che per assaporare gli ottimi piatti cucinati con la patata di montagna di Muro Lucano dagli chef dei più rinomati ristoranti locali, raggiungono il paese lucano per visitare le bellezze paesaggistiche e culturali di cui è pieno. Per loro e per tutti i visitatori, la Pro Loco Murese, associazione no-profit organizzatrice dell’evento, propone, nei giorni della Sagra, un’ampia scelta di soluzioni turistiche e ricreative. Alla Sagra della Patata di Montagna di Muro Lucano non ci si annoia mai, provare per credere!