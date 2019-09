A Baragiano stasera la “Festa del Donatore”. Ma dall’Avis locale arriva un appello per l’amministrazione comunale

E’ in programma questa sera a Baragiano la consueta “Festa del Donatore”, organizzata ogni anno dall’associazione Avis di Baragiano. Una iniziativa dove non mancheranno stand enogastronomici di aziende baragianesi. Ad animare la serata “La piccola orchestra distratta”. Attività dell’Avis di Baragiano che vede anche l’importante supporto ed aiuto del dott. Giuseppe Galizia, che ormai da anni, e a costo zero, aiuta a promuovere i valori dell’associazione e la raccolta di sangue. “Cerchiamo di far crescere la raccolta sangue nel nostro comune anche se non è facile, abbiamo diversi idee da attuare ma non abbiamo una sede idonea, la nostra non rispetta i parametri sanitari e sta letteralmente “cadendo a pezzi “, inoltre da parte dell’amministrazione non c’è vicinanza nel trovare una soluzione”, fa sapere l’Avis di Baragiano. Una nuova sede idonea servirebbe per ospitare diversi specialisti che vorrebbero affiancare il gruppo di Baragiano tramite visite a costi irrisori per promuovere il dono del sangue. “Siamo da sempre attivi sul territorio, siamo parte integrante, sia fisicamente che economicamente, dellle varie manifestazioni che si tengono sul nostro territorio, dalle festività religiose alla rinomata corsa ciclistica “Medaglia d’oro SS Annunziata”. Organizziamo da anni grazie prima a Carmela Creddo ed ora ad Annamaria Corrado il centro estivo ragazzi di Baragiano. A breve partiremo con nuove iniziative nella scuola elementare e media di Baragiano, rivolte sia agli alunni che ai genitori. Crediamo che far capire ai più piccoli quanto sia importante il dono del sangue possa farlo comprendere anche ai genitori”, fanno sapere il presidente Rocco Sapienza e il vicepresidente Maurizio Sileo. “La vita -concludono- non è solo quella che vivi ma anche quella che doni”. Dall’Avis di Baragiano, oltre all’invito a partecipare all’iniziativa di stasera, anche un appello all’amministrazione comunale, per una sede migliore in grado di soddisfare le esigenze, importanti, del gruppo baragianese. L’appuntamento è per questa sera, ore 20:30, nell’area mercato

redazione