Maria, Ida e Maria: tre lucane questa sera su Rai Uno per la finalissima di “Miss Italia”

La Basilicata sarà rappresentata con tre ragazze alla finalissima di Miss Italia su RaiUno del sei settembre. Alla Miss Basilicata di diritto Maria Zito di Montescaglioso si aggiungono Antonella Mollica di Venosa, eletta ad Agromonte Mileo di Latronico con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza e Ida Bilancia di Potenza eletta all’acquapark di Tramutola con il titolo di Miss Miluna Basilicata. Un risultato soddisfacente per la Lucania. L’avventura di Antonietta Mollica e di Ida Bilancia a Miss Italia è partita dalla stessa selezione di Sasso di Castalda dove Mollica raggiunse il primo posto Ponte alla Luna mentre Bilancia si classificò seconda. Ora l’appuntamento in TV su RaiUno. Maria Zito, già Miss Matera Capitale della Cultura Europea e attualmente Miss Basilicata sarà la numero 19, Ida Bilancia Miss Miluna Basilicata la numero 58 infine Antonella Mollica Miss Rocchetta Bellezza la numero 67. Da qui al sei settembre le tre partecipanti saranno impegnate in prove TV e tour in Veneto. Faranno ritorno a casa le altre sei ragazze (Denise Romano, Federica Cristallo, Grazia Roberta Quinto, Naomi Scarascia, Annachiara Senatore, Zoe Coccia) che hanno portato in alto la bellezza lucana tra le 185 più belle d’Italia.