A Potenza Vladimir Luxuria presenta il libro di Fabio Canino. Appuntamento al 12 settembre al parco fluviale del Basento

Fabio Canino e Vladimir Luxuria saranno i protagonisti, il prossimo 12 settembre alle 18.30, di un incontro al parco fluviale del Basento. Verrà presentato il libro di Canino, “Le parole che mancano al cuore”. Fabio Canino scrive un romanzo che è un viaggio attraverso le ipocrisie del mondo del calcio, ma è soprattutto una struggente storia d’amore: com’è possibile che questo sentimento – che per molti è la cosa più semplice del mondo – per due persone come i protagonisti di questa storia possa rivelarsi tanto complicato? E alla fine riuscirà comunque a trovare la sua strada? L’evento è organizzato da Vincenzo De Leonardis e Nadia Girardi in collaborazione con Mondadori Store Potenza.