Mondiali di Bowling in Nevada. C’è anche un atleta di Potenza, Alberto Petracca

Dei 4 atleti italiani qualificati ai Mondiali seniores over 50 di bowling, di scena a Las Vegas, Nevada (Usa), da oggi 2 settembre fino al 10 settembre, c’è anche un lucano: il potentino Alberto Petracca. Già noto per i suoi successi nello sport delle bocce, Petracca ha superato le selezioni a Bologna lo scorso mese di luglio e ora si appresta a rappresentare l’Italia nella kermesse mondiale, che vedrà in gioco 162 uomini e 106 donne provenienti da 47 Paesi del mondo. I suoi compagni di squadra sono Maurizio Galli della “Galeone” di Bologna, Massimo Isoppo della “X Centric” di Lucca, Marco Reviglio della “Cobra” di Milano, che gareggeranno nelle specialità di singolo, doppio e squadra. Petracca, classe 1965, tesserato con la “Sintesi” di Sarno (Sa), è il primo lucano che partecipa ai mondiali seniores, ma il secondo potentino a far parlare di sé in questo sport ancora poco diffuso nella nostra regione. Infatti, dopo i successi del concittadino Antonino Fiorentino nella nazionale italiana di bowling che vinse il mondiale contro gli statunitensi nel 2018, la città di Potenza, insieme a tutta la Basilicata, sogna ora con Petracca di portare a casa altre medaglie e altri titoli.