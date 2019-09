Baragiano, l’associazione “Gian Franco Lupo” dona un defibrillatore alla comunità

La salute e la solidarietà si intrecciano sempre. E continua così l’attività dell’associazione “Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita”, che ha donato un defibrillatore automatico al Comune di Baragiano. A renderlo noto è il primo cittadino Antonio Colucci, che ha ringraziato per il prezioso gesto. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza di numerosi cittadini all’interno della sala consiliare. “Un defibrillatore tecnologicamente avanzato che collocheremo nel centro abitato di Baragiano Scale, dove è più numerosa la presenza di cittadini”, ha fatto sapere il sindaco Colucci. Il defibrillatore è uno strumento importante in grado di riconoscere e interrompere tramite l’erogazione di una scarica elettrica le aritmie maligne responsabili dell’arresto cardiaco, e può essere utilizzato da persone abilitate. “Esprimo a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale i più vivi sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza all’associazione, considerando questo dono un nobile gesto che va inteso non solo come un atto di generosità e di solidarietà, ma anche come una testimonianza di stima e di attenzione nei confronti della comunità di Baragiano”. Durante la cerimonia di consegna, Colucci ha sottolineato come il progetto dell’associazione spinge anche gli amministratori a riflettere su alcuni temi di fondamentale importanza, che spesso vengono trascurati, come la cultura della prevenzione e della necessità di dotarsi di alcuni strumenti idonei a fronteggiare situazioni di emergenza e di pronto soccorso, che mettono a rischio la vita dei cittadini. Da oggi, quindi, la comunità di Baragiano si sentirà più sicura e cardio protetta grazie all’Associazione “Gian Franco Lupo”, che ha donato uno strumento in grado di salvare vite umane, tenendo presente che l’arresto cardiaco può colpire chiunque e a qualsiasi età. “Ovviamente – ha concluso il sindaco – speriamo che non possa mai servire. Ma è comunque nostro obiettivo dotare il territorio di altri defibrillatori, perché riteniamo siano di grande importanza per la comunità”. Alla cerimonia di consegna presente anche il presidente dell’associazione, Michele Lupo.

Claudio Buono