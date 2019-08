A Potenza la mostra “La maglia della Juventus nella storia”. Appuntamento al 2 e 3 settembre

Lo Juventus Official Fan Club “Gigi Buffon” di Potenza presenta la mostra “La maglia della Juventus nella storia”, una collezione privata di un appassionato, Nello Cerbone, che include circa 100 maglie storiche della “Vecchia Signora”. La mostra sarà anche l’occasione per celebrare l’avvio del terzo anno di attività dell’unico fan club ufficiale della Juventus di Potenza e presentare le iniziative future del club che includeranno visite di personaggi juventini di spicco e presenza dei tifosi potentini allo “Stadium” di Torino e nelle “arene” di tutta Italia e d’Europa. La mostra sarà inaugurata lunedì 2 settembre, alle ore 19.30, da “Pessolano Motors” in via Rifreddo n. 5 a Potenza e resterà in esposizione fino a martedì 3 settembre. “La prima parola che penso dopo ogni vittoria è «domani». Sono orgoglioso dei trofei conquistati. Sento di essere un uomo del mio tempo. Ma è quello che ancora mi attende a tenermi vivo e in continuo movimento. Dalla vita ho avuto più di quanto ho desiderato. Certamente più di quanto ho chiesto. Davanti a un nuovo traguardo, di fronte a un ulteriore obiettivo centrato ho sempre la consapevolezza di aver dato il massimo e la sensazione di aver ricevuto, se possibile, ancor di più. Un retrogusto di costante riconoscenza alla vita che mi costringe a essere un inguaribile ottimista e che mi spinge ad andare sempre oltre: oltre me stesso, oltre le vittorie, oltre il limite”. (Gianluigi Buffon #1)