Dal pecorino a tutti i formaggi e latticini. A Filiano dal 30 agosto al 1° settembre la sagra dei latticini della tradizione lucana

E’ tutto pronto a Filiano per la 47ª edizione della “Sagra dei formaggi e dei latticini, la Sagra del Pecorino di Filiano”, che si terrà il 30 e 31 agosto e il 1 settembre 2019. La Sagra è un punto di riferimento per i formaggi e dei latticini della tradizione lucana. “Il pecorino della Basilicata – fa sapere l’organizzazione – è diventato famoso qui, a Filiano, dove ci impegniamo a mantenere sempre viva la tradizione lattiero-casearia, che era l’arte dei nostri nonni ed è il segreto del gusto delle nostre pietanze”. La novità di quest’anno sono i Laboratori del Gusto, sabato 31 agosto, quattro momenti di degustazione consapevole e personalizzata (posti limitati) per approfondire ed imparare ad apprezzare l’eccellenza dell’enogastronomia lucana. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione cliccando qui. Sarò possibile scaricare il programma, consultare la lista degli espositori e reperire tutte le informazioni necessarie sull’evento.