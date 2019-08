Picerno in Serie C, arriva anche la linea scuola per i baby tifosi

Arriva la “Linea Scuola” firmata AZ Picerno. Una bella notizia per i più piccoli tifosi della Leonessa della Lucania, grazie all’accordo di collaborazione stretto tra la Società AZ Picerno e Cartofantasy di Elena Tripaldi. L’attività commerciale situata in via Aldo Moro a Picerno mette a disposizione numerosi prodotti per la scuola marchiati AZ Picerno. La merce è disponibile nel punto vendita dal 22 agosto. Di seguito alcune foto.