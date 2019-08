Cultura, esce oggi “Un giallo andato a male”. Il nuovo romanzo di Rocco Spagnoletta

Esce oggi 27 agosto “Un giallo andato a male”, il nuovo romanzo di Rocco Spagnoletta pubblicato per i tipi della Eretica Edizione. E’ l’opera prima del noto cantautore, scrittore e compositore, frontman dei Musicamanovella; un lavoro maturo ed inedito con il quale Spagnoletta, poliedrico artista, decide di confrontarsi per sperimentare, in prima persona, nuove forme narrative. Cosa succede quando un impiegato imbranato, una cantante bellissima e un serial killer si incontrano? Alfonso è un impiegato di Potenza, posto fisso e vita normale come volevano i genitori, ma una sera trova il coraggio di abbordare la ragazza più figa della città: Alice, bellissima e spregiudicata, egoista e cocainomane, una cantante di provincia che non riesce a sfondare. Dopo la notte di Capodanno passata insieme, Alice scompare nel nulla e Alfonso diventa l’indiziato numero uno. Tutto questo succede nei concitati giorni in cui si aggira in città un serial killer che stupra e uccide intonando canzoni di chiesa. Che legame c’è tra Alice, Alfonso e il serial killer? Tante piccole storie, tristi e divertenti, si intrecciano nei dieci giorni che cambieranno la vita di Alfonso e di chi gli sta intorno. Nelle 146 pagine del giallo si celano misteri ed intrighi che rendono la lettura molto avvincente e piacevole. La copertina è stata disegnata dal visual artist Silvio Giordano, non nuovo a collaborazioni con Spagnoletta. Il volume sarà presentato nel mese di Settembre a Potenza, dove è ambientata una parte della narrazione, e poi in altre città d’Italia.