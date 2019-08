“Insieme per Simone”, oggi a Muro Lucano una iniziativa a sostegno dei familiari del piccolo morto in un incidente stradale

“Insieme per Simone” è il nome dell’iniziativa in programma oggi pomeriggio, alle ore 19, a Muro Lucano, in memoria del piccolo Simone Lombardi, di 3 anni e mezzo, che ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto il 10 agosto scorso a Vietri di Potenza. L’associazione “Muro Invita” ha dato a tutto l’appuntamento alle ore 19 al Borgo Pianello. Verrà celebrata una Messa nella piazzetta del Forno della Goveta e per l’occasione, fanno sapere i volontari, “allestiremo dei banchetti di raccolta fondi che le famiglie destineranno a chi ne ha bisogno: associazioni, scuole, bambini. Non mancate”. Una precisazione importante sulla raccolta fondi in programma oggi pomeriggio: il ricavato verrà consegnato alle famiglie che a loro volta lo destineranno a chi ne ha bisogno: associazioni, scuole, bambini.

