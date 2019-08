Eventi culturali, il Ministero approva 44 progetti in Basilicata. Nel potentino anche Vietri di Potenza, Muro Lucano e Tito

Sono stati approvati dal ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, quarantaquattro progetti, “per complessivi 341 mila euro che verranno assegnati a diversi Comuni della Basilicata”. Lo ha reso noto lo stesso Ministero, spiegando che “questi progetti finanzieranno spettacoli e altri eventi culturali per i territori nella provincia di Potenza e attorno alla città di Matera, quest’anno Capitale europea della cultura”. “Questo intervento – ha detto il ministro Bonisoli – è un ulteriore segno dell’attenzione del Governo per Matera e per l’intera regione. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo l’opportunità di Matera Capitale della cultura per far conoscere e per valorizzare il territorio della Basilicata che, negli anni futuri, deve continuare a vedere nel turismo una delle principali fonti di sviluppo economico. E, in questo caso, la cultura deve essere funzionale a questo obiettivo”. I progetti finanziati (quasi tutti per circa settemila euro) riguardano i Comuni di Montalbano Jonico, Vietri di Potenza, Rotondella, Oppido Lucano, Aliano, Nova Siri, Castelmezzano, Palazzo San Gervasio, Forenza, Muro Lucano, Cancellara, Stigliano, San Severino Lucano, Pomarico, Pisticci, San Mauro Forte, Pietrapertosa, Ferrandina, Tito, Pietragalla, Salandra, Irsina, Sasso di Castalda, Ruoti, Valsinni, Ruvo del Monte, Rapone, Cersosimo, Rivello, Bernalda, Ferrandina, Montescaglioso, Maratea, Colobraro, Lauria, San Paolo Albanese, Venosa e Tricarico.

Fonte: TRMTV.IT