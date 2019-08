A Tito in arrivo il “Nonno Vigile”. Pubblicato un avviso pubblico del Comune

Continua a Tito il percorso di cittadinanza attiva promuovendo, in collaborazione con la Polizia Locale, la figura del “Nonno Vigile”. L’incarico riguarderà l’anno scolastico 2019/2020, salvo diversa determinazione del Comune, e il rapporto che si verrà ad instaurare fra le parti non avrà in alcun modo carattere di attività lavorativa e non darà luogo a costituzione di rapporto d’impiego. Per essere considerati idonei all’incarico di “Nonno Vigile” i cittadini volontari e disponibili devono, tra i diversi requisiti, avere una età compresa tra i 60 e 75 anni ed essere residenti a Tito. Successivamente, parteciperanno ad un breve corso di formazione presso il Comando di Polizia Locale, a cui dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’incarico. Saranno tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite in relazione all’incarico di sorveglianza. I nonni vigili saranno impiegati per un massimo di 4 ore giornaliere senza alcun compenso. “Una figura già esistente in molti altri comuni, che mira a garantire una maggiore sicurezza dei bimbi negli orari di ingresso e uscita da scuola e a stabilire una maggiore solidarietà nel rapporto tra nonni e nipoti. Possono farne richiesta tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 60 e i 75 anni e con idoneità psico- fisica certificata. Al link di seguito tutte le info utili e il modulo di iscrizione. Cari nonni, contiamo su di voi!”, ha dichiarato l’assessore e vice sindaco, Fabio Laurino. L’avviso pubblico scade il 5 settembre 2019.

Tutte le info sono disponibili cliccando qui.