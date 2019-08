Le auto moderne possono usufruire di tecnologie sempre più avanzate. Tra queste, ci sono numerosi sistemi di sicurezza e aiuto per il conducente. Alcuni di questi sistemi servono a parcheggiare con maggiore sicurezza. Tra i dispositivi più frequenti ci sono i sensori di parcheggio. Si tratta di apparecchi piuttosto semplici, che funzionano a ultrasuoni – il sensore invia un segnale acustico a ultrasuoni, poi valuta la velocità del segnale di ritorno per misurare la distanza dell’ostacolo. Normalmente i sensori di parcheggio vengono installati sul paraurti posteriore. A volte li si installa anche sui lati e sul paraurti anteriore. Un altro tipo di apparecchi di assistenza al parcheggio comprende i sensori elettromagnetici – questi funzionano individuando degli oggetti circostanti con delle frequenze elettromagnetiche. Il conducente può vedere le informazioni provenienti da questo sensore sul display, oppure ricevere delle notifiche, sia sotto forma visiva che acustica.

La telecamera posteriore è un altro tipo di assistente al parcheggio, per evitare di danneggiare il proprio o altri veicoli durante una retromarcia in fase di parcheggio. Ci sono telecamere posteriori, anteriori o anche tutto intorno. Grazie alle telecamere a 360° è possibile conoscere la situazione su ogni lato del veicolo. Lo schermo di intrattenimento presente sul cruscotto può servire a visualizzare le immagini provenienti da queste telecamere. Gli strumenti di parcheggio assistito possono essere in dotazione di serie al veicolo oppure aggiunti successivamente all’acquisto.

Alcuni veicoli più avanzati hanno in dotazione un sistema di parcheggio assistito automatico, molto più complicato tecnicamente. Una volta attivata dal conducente, la funzione di parcheggio automatico effettua delle manovre azionando acceleratore, freni, servosterzo e sensori di parcheggio per muovere il veicolo e parcheggiare in perpendicolare, in parallelo o in diagonale. Grazie agli strumenti di parcheggio assistito è possibile parcheggiare con maggiore sicurezza, ma non bisognerebbe mai affidarsi completamente a questi dispositivi: la responsabilità del veicolo ricade sempre sul conducente.

