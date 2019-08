“Tribute from Lucania”, dalla Basilicata donata al sindaco De Blasio un’opera esposta nel Comune di New York

Un artista lucano, di Ferrandina, Tommaso Fabbrizio, ha realizzato e donato un opera alla comunità di New York attraverso la persona de Sindaco Bill De Blasio, olio su tela, delle dimensioni di 162 cm x 210 cm. “Nel 2001 – sottolinea l’artista- fui toccato nel profondo da quell’inaspettato avvenimento che fu l’attentato alle Torri Gemelle. Per un momento pensai che fosse arrivata la fine del mondo e mi chiedevo come potesse essere che pur essendo tanto lontano, il peso del dramma e dello sconforto mi toccasse così nel profondo. Poi capì che di fronte a situazioni di quella entità le distanze si annullano e l’attenzione si concentra sul concetto di umanità violata. Questo mi fece rendere conto di quanto si fossero consolidati i rapporti della mia Basilica con la città di New York fin dall’epoca della grande emigrazione da parte di molti Lucani, per passare attraverso svariate situazioni che si sono avvicendate negli anni e ci ha visto condividere momenti di gioia e di dolore come appunto l’attentato dell’11 settembre dove persero la vita anche diverse persone di origine lucana, fino ad arrivare ai giorni nostri con alla guida di questa meravigliosa città quale New York, Bill De Blasio, oriundo Lucano e per tanto orgoglio per noi lucani e sicuramente per il sud e l’Italia tutta”. “Essendo io di natura una persona sensibile e attenta agli avvenimenti sociali -ha aggiunto Fabbrizio- per deformazione professionale non sono rimasto indifferente a questa consapevolezza e con entusiasmo ho realizzato un’opera che riflette appunto tutto ciò di cui ho parlato finora e l’ho donata alla comunità di New York come a suggellare quei rapporti che da sempre ci accomunano. L’opera è stata ricevuta al comune di New York la settimana scorsa e dopo qualche giorno ho ricevuto una lettera di ringraziamenti dal Sindaco De Blasio”. L’opera sarà esposta presso gli spazi dedicati del comune di New York.

Di seguito, la lettera di risposta del sindaco De Blasio.