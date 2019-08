Bella, con “Ci Provo” arriva la quarta edizione di “Stradegustando”. Il 17 e 18 agosto sapori in piazza e tanta buona musica

Il 17 e 18 agosto l’associazione culturale “Ci Provo” di Bella presenta la quarta edizione di Stradegustando, un evento ormai affermato nel calendario degli eventi estivi del paese. Il percorso enogastronomico con musica dal vivo animerà il Borgo di Bella in due serate. Nella serata del 17 si potranno gustare i tradizionali sapori dei piatti lucani con il sottofondo musicale di ospiti di eccellenza: direttamente da The Voice, il lucano Rocco Fiore e gli SS91 che saranno live in concerto in piazza Plebiscito. Ad animare la notte bianca il dj set sarà affidato ad Omar Gallo, ormai una garanzia dell’evento targato “Ci Provo”. Il successo delle scorse manifestazioni ha portato i giovani membri dell’associazione a proporre una seconda serata eccezionalmente in diretta radio su Latte&Miele con la novità assoluta di Stradegustando 2019: lo street food, che si rifà ai vicoli delle più grandi metropoli inebriati di odori speziati, brulicanti di vita e in cui si percepisce concreta un’atmosfera di libertà e ospitalità. Il tutto abbinato a della buona musica. Questi due elementi si fonderanno nel “Lucano Street food & Music Festival”. Saranno 10 le realtà musicali che si alterneranno sul palco nel corso del festival: i talenti Made in Bella, come Michele Isoldi, accompagnato da Dalila Murano, Marilena Zuardi, Martina Paterna e l’inedito duo formato da Diego Paccione e Lorenzo Masucci; tre band, i “Kaleido”, i “Vantablack” e i “Crushki Band”; la più giovane della kermesse Valentina Telesca e gli esponenti della scena rap lucana, Mimmo M. e il duo “Dopso & Guall”. L’associazione vi aspetta lì dove tutte le strade portano: al Borgo.