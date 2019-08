A Picerno il 16 agosto la “Giornata del Rientro” dedicata ai picernesi nel mondo

C’è tanta attesa a Picerno per la “Giornata del Rientro”, una manifestazione storica che richiama a raccolta, il 16 agosto, decine di emigranti che rientrano in terra picernese. Tra i tanti, rientrerà dagli Usa anche Donato Curcio, il presidente onorario dell’AZ Picerno. Il programma e ricco e partirà sin dalla mattina, con una messa alle ore 8:30 nella Chiesa di San Rocco, dedicata ai picernesi nel mondo, sarà presieduta dal Vescovo Mons. Ligorio. Alle ore 10:00 in Piazza Plebiscito,incontro con i picernesi nel mondo ed esecuzione di brani musicali bandistici. Alle ore 11:00 percorso guidato da Via Santa Lucia, Via Tasso, Piazza Forlenza. Poi “Il Futuro ha il cuore nel Passato”, la rievocazione della Piceno degli anni ’50 e’ 60, attraverso i versi della poesia “Noi amavamo la sera” di Mario Romeo. Alle ore 17:00 in Via Indipendenza, Scuderie Carelli_Lazzari, inaugurazione Mostra di Artisti picernesi. Alle ore 19:00 in Piazza Plebiscito, Palazzo Mancini Sala Consiliare, l’artista Pietro Lettieri di Rapone, autore di opere in ferro battuto, donerà a Donato Curcio, in segno di riconoscimento per l’attaccamento alla terra natia, un’opera raffigurante la “Generosità”, lettura a più voci di alcuni passi e poesie di autori lucani e picernesi sul tema: “l’andare via”. Interpretazione con passi di danza di alcune poesie da parte di Luana Pignato e Manuel Marrese. Visione di un video di foto storiche e non di Picerno. Alle ore 21:15 in piazza Plebiscito, danza “Brezza del Sud” eseguita da Luana Pignato e Naomi Citriniti. Poi ancora tarantella picernese, eseguita da alcune coppie in costume e coinvolgimento dei Picernesi nel mondo. In serata alle ore 21:30 in Piazza Statuto si esibiranno gli artisti picernesi in Concerto.