Terribile incidente sulla Basentana. Sale a due il numero delle vittime

Salgono a due i morti dell’incidente stradale verificatosi ieri mattina sulla Basentana all’altezza di Ferrandina, in direzione Potenza. Nell’ospedale “San Carlo”, dov’era stata trasferita in eliambulanza, è deceduta anche una donna quarantacinquenne, componente una famiglia romana che stava rientrando dalle ferie. Insieme a lei ha perso la vita anche il marito, di 58 anni, deceduto sul colpo nello scontro frontale. Tre le auto coinvolte: una Seat Ateca, una Fiat Sportave e una Toyota Rav. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche la madre della donna di 77 anni che si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Nell’ospedale di Matera si trova invece ricoverata per traumi vari una diciannovenne, componente il nucleo familiare. Per chiarire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto tre auto sono in corso indagini da parte della Polizia Stradale.