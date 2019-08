Denise Romano, 20 anni di Potenza è la seconda prefinalista per la Basilicata per il concorso di Miss Italia. Ai piedi della concattedrale di Irsina, provincia di Matera, nel cuore del centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia, la 20enne, diplomata all’accademia del Balletto di Roma ha indossato davanti ad un pubblico numeroso, la corona della Miluna e la fascia dello sponsor Be Much, rappresentato per l’occasione da Vito Cifarelli. Una doppia curiosità: la nonna Carmela Agostino, oggi 72enne, nel 1962 partecipò alle finali di Montecatini insieme ad altre due sorelle ma il titolo le venne tolto. In quella sede si scoprì che non aveva la maggiore età a differenza delle altre due sorelle e venne squalificata. Ma non è finita: la mamma di Denise, Luciana Pepe nel 1996 è stata prefinalista a San Benedetto del Tronto sempre per la Basilicata. Soddisfatto per la riuscita dell’evento il sindaco Nicola Morea e l’assessore Annamaria Amenta che insieme all’operatrice artistica Angela Pisani, al rappresentante della trattoria Nugent Paolo Sanseverino, alla rappresentate dell’ottica Desiante Anna Vaccaro, all’assessore Giuseppe Candela, all’operatore di moda Bob Verhelst, alla gioielliera Luciana Corallo di Miluna, allo staff di Be Much Vito Cifarelli, Nunzia Tataranni, Antonella Amendolagine, la giornalista Anna Chaill e la presidente Fidas donatori di sangue Luisa Leone hanno giudicato le partecipanti. Nella stessa serata sono state scelte anche le future finaliste regionali: il titolo di Miss Montepeloso borgo antico è andato a Maria Zito di Montescaglioso, a seguire Silvia Roberta Possidente di Foggia, Ines Russillo di Tito, Ilaria Maddalena di Modugno, Mariangela Belfiore Matera, Angela Di Lena di Matera. Il titolo di Miss Irsina invece è andato a Federica Cristallo di Matera, poi Zoe Licia Coccia di Agropoli, Morena Innella di Matera, Noemi Aliano di Montalbano, Valentina Coriglione di Lagonegro, Marta Bochicchio di Oppido Lucano. Si entra nel vivo del concorso di bellezza più importante. Le prossime selezioni regionali si terranno l’8 agosto a Latronico in località Mileo Agromonte con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Basilicata, il 9 agosto sul belvedere di piazza Marconi ad Abriola il titolo Miss Sport Basilicata, il 10 agosto a Tricarico ai piedi della Torre Normanna Miss Sorriso Basilicata (nel contempo si terrà anche una selezione provinciale con Miss Tricarico). Entro il 25 agosto saranno scelte le nove ragazze che rappresenteranno la Basilicata alle prefinali di Mestre in attesa della diretta tv su RaiUno il 6 settembre dal Palasport di Jesolo dove 80 prescelte si giocheranno il titolo di Miss Italia 2019.