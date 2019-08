Da Tipica al concerto di Pupo e il “professore” Enzo Fischetti. A Vietri di Potenza al via gli eventi di “Estate 2019 a Vietri”

Dai tornei sportivi al percorso Tipica, al concerto di Pupo e la comicità di Enzo Fischetti. Entrano nel vivo gli eventi estivi a Vietri di Potenza

Dai tornei al percorso eno-gastronomico Tipica, fino al tanto atteso concerto di Pupo e la comicità di Enzo Fischetti. Dal 3 al 18 agosto sono tanti gli eventi in programma a Vietri di Potenza, rivolti ad ogni tipo di pubblico e tutti con ingresso gratuito, nell’ambito del cartellone degli eventi “Estate 2019 a Vietri”. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Vietri di Potenza, con la preziosa collaborazione delle associazioni Pro-Loco, Vietri & La Movida, Avis, Agio, Teatrando, Agri Horse Vietri, con il patrocinio dell’Ente. Ieri sera, 3 agosto, il torneo “Tutto in una notte” in palestra scoperta, il 6 agosto il saggio di musica della scuola Teatrando in piazza dell’Emigrante, il 10 agosto spazio al “Night Tennis” presso il campo di tennis. Nella mattinata dell’11 agosto la seconda edizione del “Raduno dei trattori”, in serata “T’Avis perd st’event”, con l’Avis in Viale Tracciolino. Il 12 e 13 agosto la settima edizione di “Tipica”, il percorso eno-gastronomico che richiama ogni anno in paese migliaia di persone, con musica, gastronomia e divertimento. Il 14 agosto viale Tracciolino ospiterà il concerto di Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, che metterà in scena i suoi più grandi successi. Il cantautore, paroliere, compositore e conduttore televisivo farà tappa per il suo tour 2019. Pupo dopo 11 anni è uscito con un nuovo album, #pornocontroamore. Il 15 agosto ancora musica con i “Blu Note”, che più tardi lasceranno spazio al comico Enzo Fischetti, il “professore”, noto per la sua presenza dietro la scrivania a Made in Sud su Rai 2. Si chiuderà il 18 agosto con il torneo di bocce “SbocciAgio”.

“Il cartellone degli eventi estivi vietresi – dichiara il sindaco, Christian Giordano – è la rappresentazione di una comunità unita che si impegna per lo sviluppo del nostro territorio. Il percorso gastronomico Tipica, per esempio, si è ormai affermato tra gli eventi più importanti della nostra regione, proprio grazie alla sua capacità di coinvolgere tutta la comunità vietrese. I tornei, i saggi e gli altri spettacoli proposti dalle associazioni completano un cartellone di gran qualità. Complimenti alle associazioni che anche quest’anno ci hanno garantito un carnet di eventi tanto vario quanto interessante”. Si ricorda che è possibile prenotare un alloggio a Vietri di Potenza tramite la piattaforma web www.laportadellalucania, con la disponibilità degli appartamenti dell’albergo diffuso.