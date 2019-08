Sofia Pace, l’unica lucana in finale all’edizione 2019 del premio “Mia Martini”

E’ Sofia Pace con l’inedito “Torno Indietro”, l’unica lucana tra i 68 finalisti della sezione Nuove Proposte del Premio Mia Martini 2019. Il famoso concorso musicale, intitolato all’artista prematuramente scomparsa nel 1995, ha incoronato negli anni nomi del calibro di Fiordaliso, Neri per caso, Alexia, Arisa, Paola Turci e Bianca Atzei. Diciassettenne, Sofia vive a Potenza e si esibisce fin da giovanissima in eventi canori e musical teatrali, ricevendo importanti riconoscimenti in ambito nazionale ed estero. Il brano Torno Indietro è stato scritto e musicato da Giuseppe Tramutola, Stefano Sangregorio e Dina Lopez, mixato da Farm Studio. Ha superato la selezione affidata ad una autorevole commissione artistica ed ora è pronto per la finale del concorso: potrà essere ascoltato dalle ore 13.00 del 4 agosto prossimo sull’emittente calabrese Radio Medua, intitolata a Mia Martini. Secondo regolamento, per esprimere la propria preferenza bisognerà inviare un sms al numero 48 83 888 scrivendo nel testo BA più il codice 57. Maggiori info sul sito ufficiale www.premiomiamartini.it. Sosteniamo Sofia in questa appassionante avventura.