Potenza, avvicinavano anziani davanti al supermercato per incontri sessuale. La Polizia blocca due donne rumene

Continua senza sosta l’attività degli agenti della Polizia di Stato sul territorio del Potentino, su disposizione del Questore di Potenza, Isabella Fusiello, da poco arrivata in città. Ultimamente i servizi sono stati intensificati, e proprio nell’ambito delle attività di controllo, a Potenza, nei pressi di via del Gallitello, vicino ad un supermercato, sono state colpite dal foglio di via obbligatorio. A seguito di un controllo, le due donne rumene sono state trasferite in Questura, dove gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine hanno fatto i controlli del caso. Una delle due è risultata positiva al controllo SDI per i precedenti di Polizia. Infatti, la stessa, aveva già perpetrato precedenti specifici a Potenza. Davanti al supermercato, come riferito dalla Questura, la donna “dissimulava condotte lecite o di mero accattonaggio, avvicinando persone soprattutto anziane e di sesso maschile, approcciando con la vendita di amuleti anche la possibilità di avere incontri sessuali”. Per entrambe le rumene divieto di ritorno a Potenza per tre anni.

In questi giorni i controlli si sono intensificati anche in provincia, grazie alla concreta sinergia avviata tra la Polizia di Stato e le istituzioni comunali. Nell’ultima settimana, sul territorio del potentino, la Polizia ha arrestato 1 persona, ne ha denunciate 2, ha fatto 20 posti di controllo, 73 veicoli e 135 persone controllate, eseguito 4 rimpatri e 2 con foglio di via obbligatorio. Inoltre, sono stati attuati, insieme al “Reparto Prevenzione Crimine Basilicata”, 7 servizi straordinari di controllo del territorio, con 183 persone identificate e 128 veicoli controllati.

redazione