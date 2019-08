L’attesa è finita. Stasera al via al settima edizione del “Salvia Pizza & Beer Fest”, fino al 4 agosto

L’associazione ‘Savoia Terrà Mia’ di Savoia di Lucania e lo staff del Salvia Pizza e Beer Fest sono lieti di presentare la settima edizione del “Salvia Pizza & Beer Fest” che si terrà da venerdì 2 a domenica 4 Agosto.Ci aspettano tre magnifiche serate. Si inizia alla grande Venerdì 2 agosto con un graditissimo ritorno: i Musicamanovella in concerto. Chiuderanno la serata gli amici sBALLAti, ospiti di tante edizioni passate. Sabato Agosto allieteranno la serata il Duo Music e la Folkstreetband, con gli SBALLAti che chiuderanno la serata. L’ultima sera, domenica 4 Agosto, il divertimento non finisce di certo. NIky Fox (Nicola Faraone) ci farà ballare e poi spazio ad una new entry, Gianluca u’ Sfiammat, con il suo nuovo spettacolo live. Non mancheranno le nostre gustosissime pizze, e fiumi di birra, tedesca (prima tra tutte la birra HB di Monaco di Baviera) ed italiana. Anche quest’anno, dopo il successo dello scorso anno, il fantastico Salvianuozzo, il panuozzo ‘alla salviana’ da leccarsi i baffi. L’appuntamento è a Savoia di Lucania, il 2-3-4 agosto per una tre giorni di musica, ottimo cibo e tanto divertimento. Lo staff ricorda che è disponibile un bus navetta per raggiungere la piazza del paese, a partire dalle ore 19:00 (apertura stand gastronomici). Per info, clicca qui per visitare la pagina Facebook.