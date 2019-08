Edilizia sanitaria, acquisto di nuove e moderne attrezzature mediche: dal Governo alla Basilicata quasi 39 milioni di euro

Edilizia sanitaria: dal Governo per la #Basilicata 39 Milioni di Euro. A darne notizia è Gino Giorgietti, consigliere regionale lucano del Movimento 5 Stelle. “Sono questi i fondi stanziati dal Governo per la nostra Regione e destinati, alla ristrutturazione di ospedali ed all’acquisto di nuove e più moderne attrezzature. Lo stanziamento, voluto fortemente dal Ministro Giulia Grillo del #M5S, si è concretizzato con il via libera del CIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica)”. “Ora – ha concluso Giorgietti- il governo regionale non avrà più scuse. In tempi brevi ci aspettiamo interventi di ripristino sulle strutture sanitarie regionali e nuovi investimenti in attrezzature”.