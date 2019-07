“Hellò Friends”, i 35 giovani dell’english school di Muro Lucano si danno appuntamento in piscina a Baragiano

I 35 ragazzi e ragazze dell’English School “Hellò Friends” di Muro Lucano, come ogni giovedì, arrivano puntuali nella piscina di Baragiano. Pochi istanti per la foto di gruppo all’esterno e, come sempre educati e in ordine, si sistemano al fresco sotto il gazebo e si confidano in inglese sulla serata appena trascorsa, l’ultimo scherzo all’amico, i programmi della giornata. Divisi in gruppi, i più grandi ascoltano e correggono, quando è necessario, errori di pronuncia e frasi poco chiare perchè sono stati educati nei mesi invernali alla peer education (educazione tra pari). In maniera discreta Antonio Oliveto, che è l’anima di questa iniziativa, coadiuvato dalla professoressa Angela Cardone e da Filomena Fasano, che è l’ideatrice del progetto, assistono, guidano, accompagnano gli alunni. Da quattro anni questa associazione insegna la lingua inglese a tanti bambini e ragazzi di Muro Lucano. D’inverno nella propria sede e d’estate in spazi dell’Istituto Comprensivo messi a disposizione dalla dirigente scolastica Rosaria Papalino, che ha affidato alla professoressa Enza Vierno il compito di seguire questa attività. I ragazzi di “Hello Friends” sono spesso collegati via Skype con la professoressa Filomena Fasano, originaria di Muro Lucano e con suo marito Michael e hanno in questo modo la possibilità di raccontare e confrontarsi in lingua inglese. È per questo che molte famiglie sono disposte a spendere d’inverno cinque euro all’ora perchè i loro figli imparino l’inglese giocando con il “role play”, i giochi di ruolo, con le canzoni, la musica e tante altre attività ideata per le diverse fasce di ragazzi. Con questa metodologia hanno anche la possibilità di ottenere la certificazione B1 e B2 Cambridge perchè “Hellò Friends” è convenzionata con il Centro linguistico di Ateneo dell’Università di Basilicata. D’estate con 40 euro, cifra che comprende anche uno snach, per cinque giorni a settimana possono andare in piscina a Baragiano, al museo di Muro Lucano, divertirsi con la caccia al tesoro in lingua inglese per le vie del centro storico del loro paese. Dal 9 luglio al 2 agosto il giovedì “Hellò Friends” colora di allegria la piscina di Baragiano e l’Asd Old Friends Nuoto, con il suo presidente Antonio Curcio, Anna Maria Corrado, Rocco Lotito, i bagnini tutti sono lieti di accoglierli per un sano divertimento.

Mario Coviello