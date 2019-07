Raccordo Sicignano-Potenza, a Vietri nuovi scambi di carreggiata. Sui due viadotti “Santa Venere” fino a maggio 2020

Nell’ambito degli interventi di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell’itinerario Basentano, per effettuare i lavori lungo i viadotti “S. Venere I” e “S. Venere II”, ubicati sulla carreggiata in direzione Potenza (a Vietri di Potenza) del “Raccordo autostradale Scalo Sicignano – Potenza”, si rende necessario uno scambio di carreggiata con l’istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Nel dettaglio, a partire dalle ore 7:00 del 28 luglio 2019 fino alle ore 16:00 del 29 maggio 2020, dal km 17,800 al km 18,969 del raccordo, il transito veicolare sarà spostato sulla carreggiata opposta (in direzione Sicignano) mediante l’istituzione di un doppio senso di circolazione. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.