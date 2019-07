Potenza e provincia, attività senza sosta della Polizia: 7 rimpatri, sequestro di cover ed oltre 300 persone controllate

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato a Potenza e provincia. Durante una conferenza stampa, sono stati resi noti i risultati dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, intensificata secondo il piano di intervento del Questore di Potenza, Isabella Fusiello, attuata nell’ultima settimana dal personale della Polizia di Stato della Questura di Potenza e del dipendente Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi. Nel dettagli, la Polizia ha denunciato 3 persone, effettuato 20 posti di controllo e controllato 192 veicoli e 337 persone. Di queste, 11 sono state sanzionate per infrazioni al codice della strada. Inoltre sono state controllate 10 persone che si trovano sottoposte a misure cautelari, alternative e di prevenzione. 7 i rimpatri eseguiti, mentre è stata inviata nell’immediatezza all’Autorità Giudiziaria una comunicazione notizia di reato a trattazione immediata per stalking. Sono stati attuati, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, 4 servizi straordinari di controllo del territorio, con i seguenti risultati: 153 persone identificate, 97 veicoli controllati, 4 verbali elevati ai sensi del Codice della Strada. Infine, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale-ambulante (Action Day), sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 1000 cover per telefoni cellulari ed altro materiale elettronico per un valore di 2mila euro, oltre all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di euro 10mila euro.