I 20 paesini più belli d’Italia per la Cnn. C’è anche la Basilicata con Pietrapertosa

L’Italia agli americani piace sempre. E quest’estate, forse, piacerà ancora di più visto che il Vecchio Continente, per i turisti Usa, non è mai stato così conveniente da tre anni a questa parte: da maggio a settembre, infatti, ci si attende una diminuzione sostanziale dei prezzi dei voli intercontinentali dagli Stati Uniti verso l’Europa. E il Belpaese resta tra le destinazioni più ambite. Probabilmente anche per questo motivo la Cnn, nella sua sezione Viaggi, ha stilato una lista delle località più belle (e meno scontate) da visitare in Italia. Non solo Roma, Firenze, Napoli e Venezia, dunque. Da nord a sud dello Stivale, il portale ha scelto i 20 paesini più belli d’Italia per l’ottimo cibo, l’arte, la suggestività del paesaggio, le coste, le montagne, le vallate, la cultura.

La top 20 dei paesini più belli d’Italia

Nella lista ci sono, ad esempio, Cornello dei Tasso, piccola frazione del comune di Camerata Cornello, in provincia di Bergamo, descritto come “un borgo medievale da fiaba, dove il tempo sembra essersi fermato” e Scanno, in Abruzzo, “un paradiso rurale”. C’è poi Castelrotto, in Alto Adige “dove parlano un dialetto strano” e Marettimo, nelle Egadi, “un rifugio in tutti i sensi”. Se state pensando di scegliere l’Italia per le vostre prossime vacanze, o siete indecisi su dove trascorrere un long weekend fuori dalle solite rotte, non vi resta che sfogliare la gallery con la lista dei 20 paesini più belli d’Italia.

Nella lista dei 20 paesi, c’è anche Pietrapertosa, in provincia di Potenza

Situata in prossimità delle suggestive vette delle Dolomiti Lucane, Pietrapertosa fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Pietrapertosa è riuscita a mantenere nel tempo la fisionomia medievale soprattutto nella parte più antica situata alle pendici del Castello. “Gli abitanti dicono orgogliosi di vivere sospesi a mezz’aria, tra il cielo e la terra”. L’attività più emozionante è il “Volo dell’Angelo”, che vede i visitatori percorrere la zip line dalla cima più alta di Pietrapertosa a quella del vicino paese di Castelmezzano.

Fonte: Corriere.it