“Melodie alla Luna” a Sasso di Castalda, un grande successo. Ecco i nomi di tutti i vincitori

Monica Falcone (Nuove Proposte), Susanna Repucci (Esordienti) per la Sezione Musica leggera e la band Crushki per la Sezione Etnico Popolare sono i vincitori del Concorso “MELODIE ALLA LUNA” ed accederanno di diritto alla 19esima edizione del Festival di Potenza (serata di gala 16 novembre prossimo). L’evento si è svolto a Sasso di Castalda, nell’ambito del Programma “MATERA 2019 – CAPITALE PER UN GIORNO”, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Sasso di Castalda.

Una ventina in totale artisti, musicisti ed ospiti che hanno partecipato alle due serate di spettacolo (presentatore Emanuele Donadio), che oltre a canzoni ha presentato, poesie dedicate alla luna, accompagnate dalla chitarra del maestro Graziano Accinni. Le Sezioni di musica leggera ed Etnico-popolare con premi assegnati dalla giuria sono state dedicate rispettivamente alle figure di “Rocco Petrone” e di “Donato Beneventano”. Donato Beneventano, assai attivo nella valle del Melandro e nelle vicine aree della Campania, oltre a un’intensa attività di suonatore per feste e matrimoni, ha inciso diverse cassette. Il suo repertorio musicale comprende tarantelle, ma soprattutto brani ballabili come valzer, polche e mazurche.

Per il direttore artistico Mario Bellitti, che si è avvalso della collaborazione del maestro Accinni, la manifestazione ha riscosso l’interesse specie di turisti che nel fine settimana soggiornano a Sasso a riprova che lo spettacolo è un ulteriore attrattore che ben si integra con il Ponte alla Luna e le risorse paesaggistiche e culturali. Nel ricco cartellone di eventi predisposto dall’Amministrazione Comunale la musica e la poesia hanno segnato una specifica occasione di partecipazione ed entusiasmato per la proposta di spettacolo di qualità con generi musicali diversi. Sul piano artistico – aggiunge Bellitti – è stata un’ulteriore tappa verso il Festival di Potenza secondo il nostro progetto di selezionare artisti che si distinguono in altri Festival ai quali siamo presenti con l’obiettivo di realizzare una “rete di Festival” che vede nella più longeva manifestazione, che si avvia verso il ventennale, il punto di riferimento non solo in Basilicata.

TUTTI I PREMIATI DEL CONCORSO DI MUSICA LEGGERA ED ETNICO-POPOLARE – 1° Edizione – Dedicato alla figura di Rocco Petrone

SEZIONE MUSICA LEGGERA

1. Primo classificato “ESORDIENTI”: MONICA FALCONE

2. Secondo “ESORDIENTI”: MICHELA CLAPS

3. Terzo “EXEQUO”: TERESA LOVITO / TERESA LAURITA

1. Primo classificato “NUOVE PROPOSTE” e “MENSIONE SPECIALE TESTO”: SUSANNA REPPUCCI

2. Secondo “NUOVE PROPOSTE” e “MENSIONE SPECIALE MUSICA”: GIANMARCO NATALINA

3. Terzo classificato “NUOVE PROPOSTE”: GRAZIANO SALVATORE MARIO

– PREMIO DELLA CRITICA: VINCENZO MUSCETTA

– PREMIO MUSICA DAL VIVO: ELETTRIC

Giuseppe Ormando (basso elettrico e voce)

Iunior Riso 366 – 5465604 (batteria)

Cecchi (Chitarra elettrica)



*Vincitore assoluto Sezione Musica leggera (Accede di diritto al Festival di Potenza 19° edizione il 16 Novembre 2019): SUSANNA REPPUCCI E MONICA FALCONE

SEZIONE “ETNICO POPOLARE” dedicata alla figura di “Donato Beneventano”:

1. Primo classificato: CRUSHKI

VITO DRAGONETTI (Tastiere e voce)

ANDREA BRUNO (basso elettrico e voce)

ROSARIO TITO (batteria)

DOMENICO BELLINO (Chitarra elettrica e voce)

2. Secondo classificato: ANGELO MECCA (Cantastorie Lucano)

3. Terzo classificato: VITO LAURINO (organetto)

*Vincitore assoluto Sezione Etnico Popolare (Accede di diritto al Festival di Potenza 19° edizione il 16 Novembre 2019): la band CRUSHKI