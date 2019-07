“Leggiamo”, a Savoia di Lucania il 26 luglio una iniziativa didattico e ricreativa per ragazzi

Una giornata didattico-ricreativa per ragazzi è stata organizzata a Savoia di Lucania, nata grazie all’idea di Dina Salvatore e dalla collaborazione con la Pro-Loco Salviamo di Savoia, l’Anspi e il patrocinio del Comune. S’intitola “Leggiamo”, ed è una iniziativa è in programma il 26 luglio, e prevede una giornata ricca di iniziativa. A partire dalle ore 9:30, in contrada Sorbo, dove si terrà un laboratorio del miele con degustazione, una esperienza a contatto con la natura. I genitori interessati a far partecipare i propri figli, dovranno fare la prenotazione, perché i posti sono limitati. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, appuntamento in piazza Plebiscito, dove si terrà l’incontro con il Maestro Lacava ed il suo Bibliomotocarro. Seguirà un laboratorio di pittura a cura di B.A.R. e uno stand con frutta, con partecipazione gratuita. In serata ancora iniziative, con l’animazione per grandi e piccini a cura ancora di B.A.R., la Bottega Artisti del Riuso. Non mancheranno stand gastronomici. Per info e prenotazioni, cell. 3282962244.

Claudio Buono